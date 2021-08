추미애 "윤석열, 꿈에 내가 나오는 지…아마 악몽일 것"

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당 대선주자인 추미애 전 법무부 장관이 "윤석열 정부에선 조국도, 드루킹도, 김경수도, 추미애도 없다"고 말한 국민의힘 대선주자 윤석열 전 검찰총장을 향해 "꿈자리 시끄러운 얘기만 한다"고 비판했다.

추 전 장관은 26일 JTBC 썰전 라이브에 출연해 "(윤 전 총장)꿈속에 제가 나타나는지, 비전 대신에 꿈자리 시끄러운 얘기만 하기 때문에 저 상태가 오래갈까 싶다"며 이같이 말했다.

추 전 장관은 장관 재직 당시 윤 전 총장과 수사·인사 문제를 놓고 갈등을 벌인 것과 관련 "(윤 전 총장이) 헌정사상 초유로 수사 지휘를 두 번이나 받은 검찰총장이고, 제가 그걸 지휘해 낸 사람이기 때문에 꿈속에서도 (제가) 나타나리라 본다"라며 "아마도 악몽을 꾸다가 깰 것"이라고 비꼬았다.

이어 "TV토론도 안 한다고 하고, 학예회처럼 발표만 한다. 어차피 본선에 제대로 못 간다"라며 언론에서 윤 전 총장을 너무 많이 키워준 것이라고 주장했다.

추 전 장관은 아울러 부친 땅 투기 의혹을 받고 의원직 사퇴를 선언한 윤희숙 국민의힘 의원을 겨냥한 듯 "이걸 만약 검찰이 야당 권력이라고 봐준다면 투기꾼들은 면죄부가 생긴다고 생각하게 되고 투기판이 더 커질 것"이라고 지적했다.

이어 "사법 정의를 안 찾아주면 사기꾼에게 면죄부를 주게 돼 부동산 시장에 반칙과 독점이 판치게 된다"라며 "그러니까 검찰개혁은 반드시 민생을 위해서도 필요하다는 것"이라고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr