티몬, 바르닭과 손잡고 신상품 개발…"고객이 원하는 맛 찾는다"

[아시아경제 김보경 기자] 티몬이 닭가슴살 전문브랜드 바르닭과 함께 공동 기획한 신상품을 선보인다. 고객 참여를 통해 새로운 맛의 신상품을 개발하고 프리미엄 상품으로 판매할 계획이다.

티몬은 신상품 개발에 고객이 참여할 수 있도록 다음달 2일까지 '티몬x바르닭 0원딜' 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다. 이벤트 페이지에서 0원딜을 구매하고 문의사항에 새로운 맛에 대한 제안 내용을 남기면 이벤트 응모가 완료된다.

티몬과 바르닭은 응모된 내용을 종합해 가장 많이 제안된 맛을 선정해 이를 토대로 새로운 맛의 닭가슴살 상품을 개발해 출시하고 티몬에서 단독 판매한다.

또한 이벤트에 참여한 고객에게는 추첨을 통해 바르닭 인기 닭가슴살 4종 세트를 증정하고, 신상품이 출시되면 신상품 4종 1세트를 추가로 증정한다.

이재훈 티몬 상품기획실 실장은 "신뢰할 수 있는 여러 파트너사와 협업으로 고객의 니즈에 부합하는 상품을 개발해 티몬에서 단독으로 제공할 계획"이라며 "고객 만족은 물론 파트너사와의 상생을 이끌 수 있는 티몬만의 새로운 프리미엄 상품을 만나볼 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 바르닭은 전용 농장에서 특허 받은 효소를 먹인 닭을 사용해 소비자로부터 좋은 반응을 얻고 있다. 티몬의 대표 특가 매장인 블랙딜에서 하루 만에 1억5000만원의 매출을 올리기도 했다.

