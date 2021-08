세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC가 고객사에 최대 20%의 가격 인상을 통보했다고 니혼게이자이신문이 자유시보 등 대만 언론들을 인용해 26일 보도했다.

이미 TSMC 등 대만의 반도체 대기업들은 지난해 가을부터 올해 봄까지 10% 이상 가격을 올렸다.

그러나 반도체 수요 증가에 비해 공급이 지체되자 재차 가격 인상을 단행한 셈이다.

다만 TSMC 관계자는 니혼게이자이의 취재에 "가격에 대해서는 일절 언급하지 않는다"고만 답했다.

