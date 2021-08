우리카드, 다이노탱 그려진 '오늘하루체크 스페셜 에디션' 출시

선착순 3000명에 대표 캐릭터 '쿼카', '보보' 카드 발급 패키지 제공

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 특화 카드인 #오하쳌(오늘하루체크)과 인기 캐릭터 다이노탱이 콜라보한 '#오하쳌 스페셜 에디션'을 출시했다고 26일 밝혔다.

이 카드는 인스타그램 27만 팔로워를 보유한 MZ세대 인기 일러스트 캐릭터 브랜드인 다이노탱과 콜라보해 3종의 스페셜 에디션 디자인으로 새롭게 구성됐다.

발급 고객 대상 선착순 3000명에게는 다이노탱 카드 디자인을 적용한 특별 발급패키지가 제공된다. 이 패키지는 다이노탱 대표 캐릭터인 '쿼카'와 '보보'가 들어간 우편봉투, 캐리어, 스티커 세트로 구성돼 있다.

스페셜 에디션 디자인 출시를 기념해 내달 다이노탱 경품 이벤트도 진행될 예정이다. 이벤트 기간 동안 해당 카드로 10만원 이상 이용한 고객 대상으로 추첨을 통해 다이노탱 굿즈(쿨러팩, 마우스패드), 스타벅스 아메리카노 쿠폰 등이 제공된다.

상품 혜택은 지난 6월에 출시한 #오하쳌 카드와 동일하다. 무신사, 쿠팡, 배달의민족, 넷플릭스, 스타벅스 등 쇼핑, 음식, 취미, 일상 분야를 대표하는 MZ세대 인기 가맹점에서 5% 캐시백을 제공한다.

소액신용한도 서비스가 탑재된 이 상품은 만 19세 이상부터 발급가능하며 연회비는 없다.

