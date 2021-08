아프간인 도착 전 브리핑하는 박범계 장관

박범계 법무부 장관이 26일 인천공항에서 아프간 협력자 및 가족들 한국 이송 관련 브리핑을 하고 있다. 박 장관은 "정부는 토론과 고민 끝에 특별입국을 수용하는 어려운 결단을 내렸다"면서 "아프간인 특별입국자들에게 단계별로 국내 체류 지위를 부여할 계획"이라고 밝혔다.

