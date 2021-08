식당서 선물받은 로또가 2등…"회식하세요" 식당에 돈봉투 건넨 손님

[아시아경제 박현주 기자] 식당에서 사은품으로 받은 로또가 2등에 당첨된 손님이 식당을 다시 찾아가 당첨금 일부를 나눠주며 감사의 뜻을 전한 소식이 알려져 화제다.

23일 전북일보에 따르면 전북 전주시 혁신도시 안에 있는 A 태국음식점은 식당을 찾은 손님에 감사의 뜻을 담아 현금 1000원과 함께 로또복권 1장을 제공해 왔다. 최근 이 복권을 받은 손님 B씨는 2등에 당첨돼 3700만원 가량의 당첨금을 받은 것으로 알려졌다.

보도에 따르면 돈벼락을 맞게 된 B씨는 지난 21일 A 음식점을 다시 찾아 "회식비 하세요"라는 말과 함께 봉투를 남겼다. 봉투 안에는 100만원과 함께 '이 음식점에서 받은 로또가 2등에 당첨돼 고마움을 전하고 싶다'는 내용의 편지가 들어 있었다.

매체는 A 음식점 지배인 김동이 씨가 "손님들에게 맛있는 음식뿐만 아니라 음식점에 대한 좋은 기억을 심어주기 위해 이벤트를 진행했는데 이런 행운이 찾아올 줄은 꿈에도 생각지 못했다"며 기뻐했다고 전했다.

해당 음식점은 손님으로부터 받은 나눔을 이어갈 계획이다. 지배인 김 씨는 "선물 받은 100만 원 중 50만 원은 직원 5명에게 나눠주고 나머지 50만 원은 코로나 19로 힘든 이웃들을 위해 기부할 예정"이라고 밝혔다.

