프리드라이프, 업계 최초 상조·알뜰폰 결합상품 출시

LGU+ MVNO파트너스와 제휴…최대 75만원 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 프리드라이프는 상조업계 최초로 알뜰폰(MVNO) 결합상품 '프리드 모바일75'를 출시했다고 23일 밝혔다.

이번에 출시한 프리드 모바일75는 프리드라이프와 LG유플러스 MVNO 파트너스 큰사람커넥트가 제휴해 선보인 상조·알뜰폰 통신비 지원 결합상품이다.

상품 가입 시 프리드라이프 상조서비스와 함께 LG유플러스 알뜰폰 요금제 통신비를 월 3만원씩 25개월간 최대 75만원 지원한다. 요금제 지원은 단말기 할인 및 LG유플러스 유선상품과 결합 할인으로도 이용할 수 있다.

가입 고객에게는 프리드라이프의 장례서비스과 함께 ▲웨딩 ▲크루즈 ▲장지(봉안당) ▲수연 ▲어학연수 등 다양한 라이프케어 서비스가 제공된다.

아울러 ▲종합건강검진 우대 ▲리조트 우대(한화리조트, 켄싱턴리조트) ▲장례 지원 ▲유족 케어 서비스 등 프리드라이프 고객 멤버십 혜택도 이용할 수 있다. 상품 가입은 이야기 모바일 홈페이지를 통해 신청받는다.

프리드라이프 관계자는 "연내 가입자 1000만 돌파를 앞둔 국내 알뜰폰 시장 고객들이 라이프 서비스까지 합리적으로 이용할 수 있도록 새 상품을 기획하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 고객 맞춤형 서비스를 통해 실생활에서 체감하는 혜택 제공을 위해 노력하겠다"고 말했다.

