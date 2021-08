홍준표, 김재원 '당선 가능성 별로' 발언에 분노…"정계에서 사라져야"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 23일 지도부인 김재원 최고위원을 성토하고 나섰다. 당 지도부인 김 최고위원이 유튜브 방송에서 홍 후보를 깎아내린 것에 대한 책임을 물은 것이다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "진박 감별사로 나라와 박근혜 정권을 망친 사람이 진윤 감별사로 등장하여 당을 수렁에 빠트리고 새털처럼 가벼운 입으로 야당을 농단 하고 있다"며 "이제 그만 정계에서 사라져 주었으면 한다. 국회의원 낙선 했을 때 그때 사라졌어야 했다"고 말했다.

홍 의원이 언급한 인사는 김 최고위원이다. 홍 의원 후보 캠프에서도 공식 논평을 통해 "김 최고위원이 어제 정봉주 전 의원이 진행하는 프로그램에서 ‘(홍준표는) 당선 가능성이 별로인 것 같애’, ‘(홍준표가) 후보가 되면 큰일 나’ 등 당내 1위 후보와 한 자릿수 차이로 지지율 격차를 좁히고 있는 홍준표 예비후보에 대해 막말을 퍼부었다"며 " 당장 최고위원 사퇴하고 정계에서 사라져라"고 요구했다.

이와 관련해 김 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 ‘죄송하다’며 사과한 것으로 알려졌다. 허은아 국민의힘 수석대변인은 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 김 최고위원이 ‘가볍게 던진 적으로 바로 삭제 조치 요청했다’고 전했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr