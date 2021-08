인천공항, 제1여객터미널 코로나19 검사센터 오픈

교통센터 1층 야외지역 동편 위치

오는 9월 검사센터 추가 오픈

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사는 인천공항 제2여객터미널에 이어 제1여객터미널에도 코로나19 검사센터를 오는 25일부터 운영한다고 23일 밝혔다.

인천공항공사는 출국 여객의 편의성 개선 및 향후 항공수요 회복기 적기 대응을 위해 검사센터를 오픈한다고 설명했다. 1터미널 코로나19 검사센터는 이원의료재단이 운영을 담당하며 제1여객터미널 교통센터 1층 야외지역 동편에 위치하고 있다. 오는 9월 중에는 1터미널 교통센터 서편 지역에 명지의료재단이 운영하는 검사센터 1개소가 추가로 오픈할 예정이다.

이번에 운영을 시작하는 1터미널 동편 검사센터와 향후 오픈 예정인 1터미널 서편 검사센터, 현재 운영 중인 2터미널 검사센터(인하대병원 운영)는 검사방식, 검사가격 모두 동일하게 운영되며 홈페이지 예약 후 이용 가능하다.

1터미널 검사센터의 운영시간은 매일 오전 7시부터 오후 6시까지며 점심시간(오후 12시~1시)은 제외된다. 2터미널 검사센터의 운영시간은 평일 오전 7시부터 오후 6시까지며 주말 및공휴일은 오전 9시부터 오후 6시다. 각각 점심시간은 제외다.

검사비용은 진찰료, 검사 비용, 음성확인서 발급 비용을 포함하여 PCR검사 총 12만6000원, 항원검사 6만6000원 등이다. 주말, 공휴일 및 평일 아침(7시~9시) 시간대에는 추가 비용이 발생한다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 “향후 항공수요 증가세를 반영해 인천공항 코로나19 검사센터의 검사용량을 전체 출국여객의 최소 20% 이상 확보하는 등 국내, 외 여객 분들이 인천공항을 안전하고 편리하게 이용하실 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

