‘김대건 신부 탄생 200주년’ 2차 기념메달 출시

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 23일 당진 솔뫼성지에서 열린 ‘김대건 신부 탄생 200주년 기념행사’에서 2차 기념메달을 공개했다.

2차 기념메달은 김대건 신부 탄생지인 솔뫼성지를 재조명하고 세계적인 코로나19 백신 나눔운동을 후원할 목적으로 기획, 금메달 2종과 문진메달 1종으로 출시됐다.

금메달 앞면에는 김대건 신부 동상과 솔뫼성지의 소나무 군락지, ‘성 김대건 신부 탄생 200주년’, ‘1821-2021’ 문자가 새겨졌다.

뒷면에는 지난 2014년 프란치스코 교황이 솔뫼성지 방문했을 당시 김대건 신부 생가 앞에서 기도하는 모습을 표현했으며 ‘유네스코 기념해’, ‘한국조폐공사 제조’ 문자와 홀마크도 새겼다.

종이가 날리지 않도록 눌러두는 기능의 문진메달은 심도를 깊게 하고 앤틱 피니쉬로 처리해 예술성을 높였으며 전통매듭을 달았다.

앞면 디자인은 금메달과 동일하고 뒷면에는 솔뫼성지 전경과 유네스코 기념해 로고, ‘1821-2021’이 새겨졌다.

2차 기념메달 판매가격(부가세 포함)은 ▲금메달Ⅰ(순도 99.9%, 중량 31.1g, 직경 40mm) 352만원 ▲금메달Ⅱ(99.9%, 15.55g, 28mm) 176만원 ▲문진메달(구리 90%, 아연 10%, 390g, 80mm) 29만7000원이다. 금메달Ⅰ과 금메달Ⅱ는 각각 200개, 1000개가 제작돼 한정 판매된다.

조폐공사는 내달 3일지 조폐공사 플래그십 스토어 서울 마포 오롯·디윰관과 온라인 쇼핑몰, NH농협은행, 현대H몰, 더현대닷컴, 롯데온, 풍산화동양행에서 선착순으로 2차 기념메달을 예약 판매할 계획이다.

한편 조폐공사는 2차 기념메달 공개와 함께 지난해 맺은 후원약정에 따라 천주교 대전교구에 후원금 5000만원을 기부키로 했다.

후원금은 교황청을 통해 코로나 백신을 구하는 데 어려움을 겪는 나라를 돕는 데 쓰이게 된다.

