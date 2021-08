이탄희, 이재명 지지 "가장 큰 변화 가져올 후보, 가장 아웃사이더"

[아시아경제 박철응 기자] 이탄희 더불어민주당 의원이 이재명 경기도지사 지지 의사를 밝혔다.

이 의원은 23일 페이스북을 통해 "'가장 큰 변화를 가져올 후보'를 기준으로 삼았다"면서 "6명의 후보들 중 가장 큰 변화를 가져올 후보, 저는 이재명 후보라고 판단한다. 가장 아웃사이더이기 때문이다. 아웃사이더의 숙명, 저도 잘 안다"고 했다.

이 의원은 사법농단을 세상에 알리고, 관련 판사의 탄핵소추를 주도했다. 그는 "다음 대선, 절대로 만만치 않다. 어렵고 또 어려운 구도"라며 "잘해야 51:49 싸움이다. 대선을 졌다고 상상하면 모든 걸 잃는 느낌이 든다. 촛불시민들에게 죄를 짓는 일"이라고 했다.

그러면서 "온 국민이 애타게 기다리는 건 '변화와 희망'이라고 생각한다. '설국열차'의 칸막이를 부숴버릴 정도의 확실한 변화가 필요하다"고 강조했다.

이 의원은 "저는 경선을 넘어 본선과 집권 후, 그리고 10년 뒤 민주진보 정치가 어떤 모습이어야 할 지, '미래정치의 청사진'을 후보에게 제안하고, 국민들께 말씀드리겠다"면서 "200일 앞으로 다가온 대선, 반드시 이겨야 한다. 우리는 외통수고 피할 방법이 없다. 저도 지금부터 시작"이라고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr