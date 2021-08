"아내, 백신 맞은 후 심장통증…갤워치4로 심낭염 잡아냈다"

[아시아경제 황수미 기자] 최근 코로나19 백신을 맞고 심장 통증을 호소하던 아내가 갤럭시워치로 심낭염을 발견했다는 한 누리꾼 사연이 화제다.

지난 19일 한 온라인 커뮤니티에는 '갤럭시워치4로 와이프 백신 아스트라제네카(AZ) 부작용 잡아냈다'는 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨에 따르면 그의 아내는 최근 AZ 잔여백신을 1차 접종한 뒤 심장 통증과 현기증, 무기력증 등을 호소했다. 이에 지난달 내과를 방문했으나 단순 저혈압 진단을 받았다.

그러다 지난 18일 A씨의 아내가 삼성전자 스마트워치 '갤럭시워치4'로 심전도 검사를 하자 이상 반응이 나왔다. 또 '의사를 만나러 가라'는 안내도 받았다고 A씨는 전했다.

이후 A씨는 아내와 함께 순환기 내과를 찾아갔고 심낭염이라는 진단을 받았다. 심낭염은 심장의 바깥면을 싸고 있는 심막의 염증으로, mRNA 계열인 화이자나 모더나 백신을 접종한 후 매우 드물게 발생할 수 있는 부작용이다. 하지만 영국의학저널(BMJ)에 따르면 AZ 백신에서도 화이자나 모더나 수준으로 심낭염이 발생하는 것으로 확인된다.

A씨는 "신호가 너무 약해서 안 잡히기도 하고 의사 만나러 가라고 나오길래 심장은 다 대형병원이어서 그나마 순환기 내과를 찾아서 갔더니 백신 부작용으로 추정되는 심낭염 같다고 하더라"고 했다.

A씨는 "병원에서 왜 이제야 왔냐고 하는데 일반 내과에서 잡아내지도 못했고 심장 문제 생길지 누가 알았겠느냐"며 "갤럭시워치 심전도 해보고 젊은 사람들 몇 명 (병원에) 왔다더라"고 덧붙였다.

이 글을 접한 누리꾼은 "갤워치가 돈 값했다", "백신 맞고 해봐야겠다", "워치의 진짜 가치는 의료기기로서의 가치다", "심해지기 전에 발견해서 다행", "워치 당장 사야겠다" 등의 반응을 보였다.

하지만 일부 누리꾼은 '갤럭시워치4 홍보를 위한 바이럴 마케팅 아니냐'고 지적하기도 했다. 이에 A씨는 AZ 백신 접종 확인 문자 내역과 병원 진료 영수증, 사용 중인 갤럭시워치4 사진 등을 공개하며 속상해했다.

글쓴이는 심전도 측정 결과가 나온 사진도 공유했다. 사진에는 신호 불량과 판정 불가를 비롯해 심방세동 등이 기록돼 있다.

이후 A씨는 20일 또 다른 게시글을 통해 후일담을 전했다. A씨는 "정밀검사 결과 심낭염 맞고 다행히 경증이다"라며 "운이 좋은 사례라고 하더라"고 했다.

이어 "의사분이 백신으로 인한 건지 확답은 못 해주지만 정황상 그럴 것 같다고 하더라"며 "병원비 돌려받는 절차 알아보니 복잡해서 어차피 안 할 거다"라고 했다. 그러면서 "연관 관계성 중요하지도 않았다"며 "잘 정리돼서 다행이다"라고 덧붙였다. 그는 "의사가 2차는 웬만하면 맞지말라고해서 안맞을 예정"이라고 밝히기도 했다.

갤럭시워치의 심전도 측정 기능으로 심장에 이상을 발견한 사례는 이전에도 있었다. 지난해 11월 한 미국인 남성은 갤럭시워치3 심전도 기능으로 자신이 지금까지 살아 있을 수 있었다며 삼성전자에 감사 영상을 보냈다. 그 역시 심전도 측정을 호기심에 해봤다가 심방세동 결과를 보고 병원을 찾았고 치료를 받게 됐다.

