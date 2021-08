"아재폰 이미지 벗자" 액세서리까지 힘준 삼성, MZ세대 홀린다

[아시아경제 조슬기나 기자] "폰보다 액세서리가 더 욕심나네." 1990년대 감성을 되살린 애니콜(Anycall) 무선 이어폰 케이스로 화제를 모았던 삼성전자가 하반기 신제품 공개와 함께 각양각색의 액세서리를 대거 선보였다. 신제품 '갤럭시 Z플립3'를 쏙 빼닮은 커버부터 이마트24·커피빈·삼성라이온즈·스타워즈 등과의 콜라보 액세서리까지, '아재폰=갤럭시' 이미지를 벗고 자신만의 스타일·감성을 보여주고 싶어하는 MZ세대의 마음을 사로잡기 위한 행보다.

21일 관련 업계에 따르면 삼성전자는 하반기 언팩에서 스타일을 강조한 Z플립3를 공개하며 30개 이상의 브랜드와 콜라보 액세서리를 선보였다. 노티드, 젝시믹스, 네이처리퍼블릭, 던킨, 커피빈, 삼성라이온즈, 이마트24 등 업종을 가리지 않고 다양한 브랜드들이 이번 콜라보에 참여했다. 단일 스마트폰 모델 기준으로는 이례적일 정도로 많은 수다.

Z플립3는 무선 이어폰 커버로도 등장했다. 삼성전자는 오는 23일까지 삼성닷컴에서 신형 무선 이어폰 '갤럭시 버즈2'를 사전 구매하는 고객들을 대상으로 Z플립3 스타일의 커버를 증정하고 있다. 클렘셸(조개 껍데기) 디자인에 투톤 컬러가 적용된 Z플립3의 디자인이 그대로 반영된 것이 특징이다. 색상 역시 Z플립과 동일한 라벤더, 그린, 크림, 블랙 등 4가지다. 해당 커버는 가로 63mm, 높이 54mm, 길이 31mm로 버즈2 외에 '갤럭시 버즈 프로' '갤럭시 버즈 라이브'와도 호환된다.

또한 삼성전자는 노티드와의 콜라보를 통해 매장에서 사용하고 있는 포장용 도넛 패키지의 색감과 질감 등을 디테일하게 살려낸 '갤럭시 버즈2 노티드 커버'도 함께 선보였다. 신형 스마트 워치인 '갤럭시 워치4' 시리즈를 사전 구매한 고객들에게는 TV, 세탁기 등 삼성 가전을 모티브한 스탠드도 증정한다. 라이프스타일 TV '더 셰리프' 또는 세탁기 '그랑데 AI '를 쏙 빼닮은 스탠드 2종 중 하나를 택할 수 있다. 다만 현재 워치4 시리즈의 경우 삼성닷컴 내에서는 사전예약 물량이 모두 소진돼 판매가 조기 종료된 상태다.

삼성전자가 이처럼 액세서리에 공 들인 이유는 트렌드에 민감하고 자신만의 스타일과 감성을 드러내길 선호하는 MZ세대의 특성을 반영한 것이다. 연초 폭발적인 인기를 끌었던 애니콜 무선이어폰 케이스 효과를 다시 노린 행보기도 하다. 앞서 삼성전자가 텐밀리언셀러폰인 애니콜 모델을 모티브로 해 선보인 케이스는 초기엔 삼성닷컴 고객 한정으로 증정됐으나, 이후 열광적인 반응에 힘 입어 추가 제작됐다.

이는 갤럭시 브랜드가 애플 등 경쟁사에 비해 젊은 층을 타깃으로 한 스타일 감성이 부족하다는 지적에서 벗어나기 위한 움직임으로도 읽힌다. 그간 삼성전자 내부에서조차 '갤럭시 스마트폰=아재폰' 이미지를 극복해야 한다는 목소리가 쏟아졌고, 이에 경영진은 제품 색상, 재료, 마감 등에 젊은 감각을 과감하게 적용하겠다는 방침을 밝혔었다. 업계 관계자는 "제품 뿐만이 아니라, 액세서리에서도 과감한 색상과 디자인, 아이디어를 가져가겠다는 것"이라며 "자신만의 스타일, 감성을 중요하게 생각하는 젊은 층을 유인할 수 있을 것으로 기대된다"고 평가했다.

