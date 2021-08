[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 굽은소나무학교센터(센터장 조준 사회복지학과 교수)는 나주지역아동센터연합회와 지역문화재 활성화와 전통문화 체험 교육을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

동신대는 나주지역아동센터 24곳의 아동들을 대상으로 '360도 VR과 팝업북으로 즐기는 나주향교' 프로그램을 지원한다.

360도 촬영 영상, 3D 기술로 구현한 나주 향교의 모습을 역사 해설과 함께 VR로 체험한 뒤 팝업북에 모형을 오리고 붙이면서 나주향교의 아름다움을 느끼는 프로그램이다.

나주지역아동센터연합회는 이 같은 프로그램 활성화를 위한 각종 지원에 힘을 쏟을 계획이다.

