"여성 정치인에 투표할 수 있냐" 질문에… 실소 터진 탈레반 "촬영 그만"

[아시아경제 나예은 기자] 20년 만에 아프가니스탄(아프간)을 재장악해 "여성 인권을 존중하겠다"고 말한 탈레반의 본색이 여실히 드러나는 영상이 공개됐다.

지난 19일(현지시간) 뉴질랜드헤럴드(NZ Herald) 등은 올해 초 미국 매체 바이스 뉴스의 힌드 하산 기자가 탈레반 대원들을 인터뷰한 내용이 담긴 다큐멘터리의 한 장면을 재조명했다. 당시 탈레반은 아프간 도시들을 하나씩 점령하던 상황이었다.

해당 영상에서 하산 기자는 "탈레반 통치 아래 아프간 여성 권리가 보장될 수 있느냐"고 질문했고, 탈레반 대원들은 "샤리아(이슬람 율법)에 따라서"라고 답했다.

이어 기자는 "아프간 국민들이 여성 정치인에게 투표할 수 있다는 것을 의미하냐"고 물었다. 이에 진지한 표정이었던 탈레반 대원들은 바로 웃음을 터뜨렸다.

인터뷰에 응한 지휘관 하탑은 고개를 푹 숙이며 손으로 얼굴을 가렸지만 웃음은 숨기지 못했고, "날 웃게 만들었다"고 말하며 하산 기자에게 촬영 중단을 요청했다.

매체에 따르면 탈레반은 인터뷰 전 하산 기자에게 아프간 전통 부르카를 착용하도록 요청한 것으로 전해졌다.

한편 탈레반이 '여성 인권' 관련 질문에 웃음을 터트리는 영상은 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 전세계로 재확산됐고 수백만 건의 조회수를 기록한 상태다.

앞서 탈레반이 아프간을 통치했던 지난 1996~2001년 사이, 여성들은 교육의 기회와 일할 기회 등이 박탈되는 등 사회 활동이 전면 금지됐다. 여성들은 동행하는 남성이 있어야만 집을 나설 수 있었고, 외출할 때는 전신을 가리는 전통 복식인 부르카를 착용하지 않으면 처벌받았다.

최근 아프간을 재장악한 탈레반은 여성 인권을 보호할 것이라고 거듭 강조해왔지만 탈레반 집권 이후 카불 시내에선 여성 모델이 등장한 백화점, 미용실 등의 광고판이 검게 칠해지는 사건이 발생했고, 카불에서 부르카를 입지 않은 여성이 총에 맞아 숨지기도 했다.

다른 도시에서도 탈레반이 부르카로 몸을 가리지 않았다는 이유로 식료품을 사러 나온 여성을 위협해 다시 집으로 들여보내는 모습이 포착됐다는 소식도 전해지며 과거 통치 때와 다를 것이 없다는 반응이 지배적이다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr