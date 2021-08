셀트리온-아이큐어, 알츠하이머 치매 치료용 도네페질 패치제 국내 독점 판매

[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 5,000 등락률 -1.85% 거래량 638,880 전일가 271,000 2021.08.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 셀코리아 외인, 2차전지는 담았다약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세 close 은 20일 아이큐어 아이큐어 175250 | 코스닥 증권정보 현재가 41,750 전일대비 2,400 등락률 -5.44% 거래량 1,047,505 전일가 44,150 2021.08.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아이큐어, 자외선 경화형 하이드로젤 수지 관련 특허 취득아이큐어, 수출용 알츠하이머 치료 패치 품목허가 아이큐어, 도네페질 패취 미국 FDA 제1상 임상시험 계획 승인 close 와 공동으로 개발 중인 알츠하이머 치매 치료용 도네페질(Donepezil) 패치제 '도네리온패취'의 국내 독점 판매계약을 체결했다고 밝혔다.

도네리온패취는 올해 4월 식품의약품안전처에 품목허가신청을 제출했으며, 식약처 승인시 세계 최초 도네페질 패치제가 된다.

셀트리온은 지난 2017년 아이큐어와 도네페질 패치제에 대해 국내 공동 판권 계약을 체결했으나, 이번 독점 판매 계약에 따라 국내에서 약 12년간 독점으로 제품을 판매할 수 있는 권리를 확보했다. 아이큐어는 도네페질 패치제의 생산과 공급을 담당한다.

지금까지 도네페질은 제형 개발의 어려움으로 하루 1회 복용하는 경구용으로만 상용화됐다. 도네리온패취는 주 2회 부착하는 형태로 개발한 개량신약으로, 경구제 대비 복약 순응도를 개선하고 편의성을 향상했다고 셀트리온은 설명했다.

셀트리온 관계자는 "도네리온패취가 식약처 승인을 받게 되면 세계 최초의 도네페질 패치제로 지위를 확보하는 만큼 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기존 제형과의 차별성을 부각해 선도적 지위를 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr