애플, 사무실 복귀 일정 내년 1월로 또 연기

블룸버그 "델타 변이 확산 우려"

[아시아경제 김수환 기자] 애플이 델타 변이 확산 우려에 사무실 복귀 일정을 당초 10월에서 내년 1월까지 연기할 방침이다.

19일(현지시간) 블룸버그 통신은 애플의 사내 공지문을 인용해 애플이 사무실 복귀 일정을 내년 1월로 연기했다고 보도했다.

공지에 따르면 애플은 사무실 복귀를 한 달여 앞둔 시기에 최종 확정하고 이를 직원들에게 재공지할 계획이다.

앞서 애플은 올 초 미국에서 백신 접종 완료율이 빠르게 오르며 코로나19 확산세가 진정될 것이라는 관측 속에 사무실 복귀 일정을 오는 9월로 확정한 바 있다.

하지만 델타 변이 확산으로 복귀 일정이 10월로 한 차례 연기된 후 다시 한번 내년 1월까지 연기된 셈이다.

실제 사무실 복귀가 이뤄지면 애플은 직원들에게 일주일 중 최대 3일 간 출근하고 이틀은 재택 근무하는 방식의 혼합형 근무 형태를 채택할 것으로 알려졌다.

이날 블룸버그 통신이 인용한 애플의 공지에 따르면 애플은 코로나19 대유행 이후에도 향후 오프라인 스토어와 사무실을 영구 폐쇄할 계획이 전혀 없는 것으로 나타났다.

