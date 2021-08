컴투스 '서머너즈워' 페이스북 게이밍 통해 글로벌 공략

[아시아경제 부애리 기자] 컴투스는 '서머너즈 워: 천공의 아레나'를 페이스북의 클라우드 게임 서비스 '페이스북 게이밍'을 통해 서비스한다고 20일 밝혔다.

2014년 출시된 '서머너즈 워'는 전 세계 누적 다운로드 1억3000만회를 기록했고 90여개국에서 게임 매출 순위 1위에 오르기도 했다.

페이스북 게이밍은 현재 미국 본토 98% 지역에서 클라우드 게임 서비스를 제공하고 있고, 내년 초 유럽에 진출할 예정이다. 25개 이상의 게임들이 클라우드를 통해 서비스 되고 있다.

컴투스 관계자는 "클라우드 게임은 2023년 50억 달러 규모의 게임시장이 전망되는 등 PC·콘솔 게임의 볼륨감과 모바일 게임의 접근성을 충족하는 새로운 플랫폼으로 주목받고 있다"며 "클라우드 게임, PC 플랫폼으로의 다각화를 통해 컴투스 게임의 브랜드 지식재산권(IP)을 더욱 공고히 하고 글로벌 시장 공략을 확대해 나갈 예정이다"라고 말했다.

