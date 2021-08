[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z폴드3’와 ‘갤럭시 Z플립3’의 출시를 맞아 메타버스(확장가상세계)에서 팬파티를 연다.

삼성전자는 오는 27일 저녁 8시부터 1시간30분 동안 ‘갤럭시 팬파티 폴더블데이’를 SK텔레콤의 메타버스 ‘이프랜드(ifland)’에서 개최한다.

릴보이와 비비, 최준, 나너PD 등이 출연하는 이번 행사는 Z폴드3와 Z플립3 사전예약자 또는 기존 갤럭시 사용자라면 누구나 온라인으로 사전 참가신청을 할 수 있다. 참가신청은 오는 23일 오후 6시까지 삼성닷컴을 통해 할 수 있고, 당첨자는 24일 발표된다.

폴더블데이에 참여하는 사용자에게는 퀴즈쇼와 럭키드로우를 통해 Z폴드3·Z플립3와 ‘갤럭시 워치4’, ‘갤럭시 버즈2’ 및 기타 경품을 제공한다.

