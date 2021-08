HMM, 육상노조 쟁의권 확보…중노위, 조정 중지 결정

노사 3차 조정회의 결렬

파업시 물류대란 불가피

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,850 2021.08.20 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조, 8%임금인상안 반대 95%로 부결[단독]HMM, 사측 임금인상률 8%안팎 첫 제안HMM, 高 운임에 상반기 영업익 2조4000억원…사상 최대 close 육상노조가 합법적으로 파업 등 쟁의행위를 할 수 있는 권한을 확보했다.

20일 해운업계에 따르면 중앙노동위원회는 전날 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,850 2021.08.20 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조, 8%임금인상안 반대 95%로 부결[단독]HMM, 사측 임금인상률 8%안팎 첫 제안HMM, 高 운임에 상반기 영업익 2조4000억원…사상 최대 close 노사 3차 조정회의에서 임금 및 단체협상에 대한 입장차를 좁히지 못하고 조정 중지 결정을 내렸다.

이번 결정으로 쟁의권을 확보하게 된 육상노조는 조만간 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 파업 절차를 밟을 것으로 보인다. HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,850 2021.08.20 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조, 8%임금인상안 반대 95%로 부결[단독]HMM, 사측 임금인상률 8%안팎 첫 제안HMM, 高 운임에 상반기 영업익 2조4000억원…사상 최대 close 노조가 파업에 나서게 되면 1976년 창사 이래 첫 파업이 된다.

앞서 사측은 노조에 임금 8% 인상과 격려금 300%, 연말 결산 이후 장려금 200% 지급을 골자로 하는 안을 제시했으나 조합원 찬반투표 결과 95%가 반대해 부결된 바 있다. 노조는 임금 25% 인상과 성과급 1200%를 요구하고 있다.

해원노조(선원노조) 역시 이날 중노위 2차 조정에 들어갈 예정이지만 육상노조와 비슷한 수순을 밟을 가능성이 크다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,850 2021.08.20 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조, 8%임금인상안 반대 95%로 부결[단독]HMM, 사측 임금인상률 8%안팎 첫 제안HMM, 高 운임에 상반기 영업익 2조4000억원…사상 최대 close 이 실제 파업에 나설 경우 국내 수출 기업들의 선복량(적재공간) 부족이 가중돼 물류 대란이 불가피할 전망이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr