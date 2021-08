방역당국 "휴가철·델타 변이로 유행 통제 어렵다…거리두기로 '급증세' 막아"

"거리두기와 방역전략 복합적으로 가동 중"

[아시아경제 김지희 기자] 19일 국내 코로나19 확진자가 역대 두 번째로 많은 2152명을 기록했다. 특히 수도권에 사회적 거리두기의 최고 단계인 4단계가 6주째 적용되고 있는 상황에서도 확산세가 잡히지 않으면서 우리나라의 방역대책이 지나치게 거리두기에 의존하고 있는 게 아니냐는 비판이 나온다. 이와 관련해 방역당국은 "거리두기를 포함한 방역조치를 통해 해외 다른 국가들과 달리 급격한 증가세를 억제하고 있다"고 평했다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 19일 백브리핑에서 고강도 방역조치에도 확산세가 잡히지 않는 이유에 대해 "휴가철 이동 수요가 높아진 부분이 크게 작용했다"면서 "처음 수도권에서 환자가 증가하다 휴가철과 맞물려 비수도권 유행이 커졌고, 이들이 다시 복귀하는 시기와 맞물려 수도권이 다시 증가하는 양상"이라고 말했다. 또 "델타 변이가 완전히 우세종이 돼 급격한 확산세와 결합, 유행 통제에 어려움을 겪고 있다"고 설명했다.

다만 다른 국가들과 달리 국내에서는 급격한 증가세는 억제되고 있다는 게 당국의 분석이다. 손 반장은 "3~4주 전에는 (확진자가) 가파르게 증가하는 급증 구간에 있었다"며 "현재는 거리두기뿐 아니라 여러 방역조치로 급증 추세를 억제하고 있다는 점은 다르게 봐야 한다"고 강조했다.

이어 손 반장은 "거리두기와 방역전략은 복합적으로 가고 있다"며 "현재 진단검사 확대와 역학조사 인력 보강 등으로 확진자를 빨리 찾아 빨리 격리하는 전략을 계속 중이고, 백신 접종을 통한 차단효과를 기대하는 전략도 함께 가동하고 있다"고 말했다.

연일 대규모 확진자 발생이 계속됨에 따라 사망자도 늘고 있다. 전날 하루 동안에만 13명의 사망자가 추가됐다. 이와 관련해 손 반장은 "앞선 3차 유행 당시 하루 확진자 1000명대의 정점 구간에서 주간 사망자가 150~160명이었으나, 지금은 환자 규모는 2배 이상 커진 반면 사망자 수는 줄었다"고 전했다. 그러면서 "사망자 규모는 고령층, 특히 백신을 맞지 않은 고령층의 확진자 수가 증가하면 후행적으로 함께 증가한다"며 "총 확진자 수를 줄이는 것과 고령층 감염 차단 등 두 가지가 중요하다고 보고 대응하고 있다"고 덧붙였다.

