부동산 중개업소 폐업 19년만에 최소…시험엔 40만명 몰려

올해 상반기 부동산 공인중개사사무실 폐업이 19년 만에 최소 수준인 것으로 나타났다. 공인중개사 시험에는 역대 가장 많은 40만8492명이 몰렸다.

19일 한국공인중개사협회에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 전국 공인중개사 개업은 9302건, 폐업 5822건, 휴업 421건으로 집계됐다. 폐업은 반기별로 2002년 상반기(5153건) 이후 19년 만에 가장 적은 수치다.

연간 기준으로도 폐업은 지난해 1만2773건으로, 2002년(1만794건) 이후 18년 만에 최소를 기록했다. 개업은 지난해 1만7561건으로 전년(1만6916건) 대비 오히려 더 늘었다.

집값 급등에 부동산 중개 시장이 호황을 맞으며 폐업은 줄고 개업은 늘어난 것으로 해석된다. 이에 따라 올해 상반기 기준 개업 공인중개사는 11만7738명으로 12만명에 육박했다. 이는 지난해 말(11만1016명) 대비 6개월 새 6722명 늘어난 수치다.

공인중개사 시험도 호황을 맞고 있다. 지난 13일 접수를 마감한 제32회 공인중개사 시험에는 40만8492명이 몰려 지난해(34만3011명)보다 6만5481명 늘었다. 이는 공인중개사 제도가 도입된 이후 가장 많은 인원이다.

