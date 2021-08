바이든, "아프간 철군, 혼란없이 불가능했다"...철군결정 끝까지 옹호

"실수없이 더 잘 처리될 순 없었을 것"

"아프간 정부 빠른 붕괴, 예상치 못한 일"

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 아프가니스탄 사태에 대한 미 정치권 내 초당적 비판에 대해 혼란없는 철군은 애초 불가능했다며 자신의 철군결정을 끝까지 옹호했다. 아프간 사태 이후 지지율 급락 등 정치적 위기가 고조되는 상황에서도 정면돌파를 계속하겠다는 입장으로 풀이된다.

18일(현지시간) 바이든 대통령은 이날 미 ABC방송과의 단독 인터뷰에서 "아프간에서 혼란없이 미군이 철군하는 방법은 애초부터 없었을 것이라 생각했고, 불가피한 일이었다"며 "미군철군이 실수없이 더 잘 처리될 수 있었던 것 같진 않다"고 밝혔다. 그는 "이제와 돌이켜 생각해봐도 그정도 혼란없이 일을 처리할 수 있었을 것이라 생각할 수 없다. 누가 그런일이 일어날지 알 수 있었겠냐"고 강하게 항변했다.

카불 공항에서 벌어진 혼란과 미 수송기에 매달려 사망한 아프간 인들의 사진과 동영상이 쏟아지고 있다는 비판에 대해서는 매우 방어적 입장을 취했다. 바이든 대통령은 "이것은 4~5일 전 사진"이라고 강조하며 "우리 군은 빨리 움직여서 이 상황을 통제해야했고, 그래서 지금 공항을 장악하고 상황을 처리하고 있다"고 설명했다.

바이든 대통령은 미군 철군으로 발생한 혼란에 대해 초당적인 비판과 지지율 급락과 관련해서도 자신의 철군결정을 단호하게 옹호했다. 그는 지난 한 주 동안 일어난 일이 정보 수집과 계획, 실행 또는 판단에서 실패한 것이냐는 질문에 "아프간 정부 지도자들이 비행기를 타고 도주한 것이나 우리가 훈련한 아프간 군대 30만명이 무너진 것이나 우리가 이런 일을 한 것이 아니다"라며 "그냥 그렇게 된 것"이라고 설명했다.

이어 "나는 단순한 선택을 한 것이다. 만약 내가 '우리는 더 머무를 것이다'라고 말했다면, 우리는 훨씬 더 많은 병력을 투입할 준비를 해야했다"고 강조하며 "무엇보다 중요한 것은 아프간 주둔 미군 2500명의 신변에 아무일도 일어나지 않았다는 점"이라고 밝혔다.

한편 바이든 대통령은 아프간 사태에 대한 초당적 비판과 함께 지지율 급락 등 여론상황이 급격히 악화되면서 전날 긴급히 휴가 마치고 백악관에 복귀해 아프가니스탄 사태 대응을 외교안보팀과 논의한 것으로 알려졌다. 이날 바이든 대통령은 앙겔라 메르켈 독일총리와도 전화 통화를 갖고, 아프간 내 자국민 대피상황과 지원문제를 주로 논의했다고 백악관은 밝혔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr