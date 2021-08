교과운영·학생지원·성과 등 ‘엄지척’ … 신라대, 대학기본역량진단 ‘일반재정지원대학’ 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교가 교육부가 시행한 ‘2021년 대학 기본역량 진단’에서 ‘일반재정지원대학’으로 선정됐다.

교육부와 한국교육개발원은 △발전 계획의 성과 △교육여건 △대학 운영의 책무성 △수업 및 교육과정 운영 △학생지원 △교육성과 등을 종합해 자율 혁신 역량을 갖춘 대학을 선정하고 2021년 대학 기본역량 진단 가결과를 지난 17일 발표했다.

이번 진단은 일반대학 161개와 전문대학 124개 등 전국 285개교를 대상으로 5개 권역별(수도권, 대구·경북·강원권, 부산·울산·경남권, 충청권, 호남·제주권)로 나눠 실시했다.

신라대는 2018년 대학 기본역량 진단에서 자율개선 대학에 선정된 데 이어 이번 평가에서도 일반재정지원대학으로 선정돼 2022년부터 2024년까지 3년간 정부의 일반재정 지원을 받아 대학의 중장기 발전 계획에 따른 자율혁신사업을 추진할 수 있게 됐다.

신라대 관계자는 “신라대가 교육과 연구, 산학협력 등의 영역에서 혁신 역량을 인정받은 결과”라며 “미래 유망산업 시대를 선도하는 지역 강소대학으로 대학 경쟁력 강화를 위한 다양한 혁신 사업을 펼치겠다”고 말했다.

신라대는 지속적인 대학 혁신을 통해 올해 항공?사범?보건복지 분야 특성화를 추진 중이며, 미래 유망산업 중심대학으로 발돋움하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr