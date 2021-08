日서 여고생에 "좋아한다"며 성추행, 입막음 시도한 韓 남성…신상 공개됐다

현지 매체들, 사건 보도하며 얼굴·이름 등 공개

[아시아경제 임주형 기자] 일본에서 개인 교습을 하던 여고생에게 접근해 성추행한 20대 한국 남성이 체포됐다. 현지 매체들은 이 사건에 대해 보도하면서 남성의 얼굴과 이름 등 신상정보를 공개했다.

지난 14일(현지시간) TBS 등 일본 매체에 따르면, 경찰은 이날 도쿄 신주쿠 한 학원에서 여고생에게 성추행을 한 영어강사 황모(26) 씨를 체포했다.

황 씨는 지난달 15일 오후 8시께 개인 교습 중이던 여고생의 신체 부위를 만진 혐의를 받는다. 황 씨는 여고생에게 "좋아한다"며 옆에 앉아 성추행을 했고, 여고생이 "그만 하세요"라며 저항하자 "아무에게도 말하지 말라"고 입막음을 한 것으로 조사됐다.

피해 여고생은 황 씨의 성추행 이후 학원을 그만두고 자신의 부모에게 이 사실을 털어놓았다. 이후 신고를 받은 경찰이 출동해 황 씨를 검거했다.

일본 매체는 사건을 보도하면서 황 씨의 나이, 이름 등 신상정보를 모두 공개했으며, 마스크를 착용한 황 씨가 경찰과 함께 호송차에 타는 모습 또한 공개했다. 일본에서는 강력범죄의 경우 피의자의 신상정보 대부분을 공개하고 있다.

황 씨는 경찰 조사에서 "변호사와 상의 후 답하겠다"며 자신의 혐의에 대한 진술을 미룬 것으로 알려졌다.

