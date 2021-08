김광란 의원 "기후위기 극복과 지역경제 활성화 이뤄내야"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 기후위기에 대응하고, 사회적 일자리 창출 방안을 살펴보는 토론회가 18일 광주광역시의회에서 열렸다.

광주시의회 그린뉴딜특별위원회는 이날 예결특위회의실에서 (사)광주사회적경제연합회, 광주사회적경제지원센터와 함께 '그린뉴딜 및 사회적경제 모색 포럼'을 개최했다.

김광란 시의원이 해당 포럼의 좌장을 맡았으며, 이유진 박사가 '2045 탄소중립 도시 여행하기-사회적경제로 만드는 그린뉴딜'이라는 주제로 발제를 맡았다.

임낙평 전 광주환경운동연합 의장은 '기후위기와 대응 사례', 민현정 광주전남발전연구원은 '광주 그린뉴딜·사회적경제의 방향 제언', 이정일 광주사회적경제연합회 회장은 '그린뉴딜형 사회적경제 생태계 조성을 위해 필요한 것들에 대하여', 송권춘 광주시 일자리정책관은 '광주시 그린뉴딜과 사회적경제 정책' 등 각각 주제로 발표 및 토론이 진행됐다.

이유진 박사는 이 자리에서 광주시 사회적경제와 그린뉴딜 연계 방안을 위한 시민들이 만들고 운영하는 공공데이터 센터, 공공조달에서의 저탄소 지역제품구매, 기후적응·생태계 조사 부문의 사회적기업 활성화, 협동조합 일자리 창출, 순환경제문화 플랜 수립, 공공자전거 협동조합 운영 등을 제안했다.

사회적 경제와 관련해선 공동체 보편의 이익 실현을 목표로 양질의 일자리 창출과 지역공동체 재생을 통한 국민의 삶의 질 향상과 지속가능한 경제 생태계 구축을 지향해야 한다는 점을 강조했다.

포럼은 정부의 사회적 거리두기 지침에 맞춰 코로나19 방역 조치를 철저히 준수해 진행됐으며, 광주광역시의회 유튜브를 통해 다시 볼 수 있다.

