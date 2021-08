광주대, 인공지능AI 기초교양과목 개발 운영

AI와 진로탐색 통해 전공별 로드맵 설계

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 4차 산업혁명 시대에 필요한 인재 양성을 위해 인공지능을 활용한 ‘AI와 진로탐색’ 기초교양과목을 개발해 운영한다고 18일 밝혔다.

AI와 전공별 직업 세계 연계와 진로 설계 탐색을 위해 마련된 ‘AI와 진로탐색’ 교과목은 4차 산업혁명 시대 AI와 일자리 변화, 전공별 AI와의 협업의 필요성 및 방법 등을 주제로 운영된다.

또 전공별 지도 로드맵 설계하기, 일자리(직무)를 연계한 AI모델 사례 등의 교육 내용으로 수업이 진행될 예정이다.

광주대 교양교육원은 효과적인 수업 운영을 위해 오는 24일 담당 교수를 대상으로 ‘AI와 진로탐색 교과목 개발 매뉴얼 및 수업운영 안내’ 워크숍을 개최한다.

특히 지난 2017년부터 4차 산업혁명 시대에 필요한 창의인재 양성을 목표로 문화예술창작 교양과목을 개발해 운영하고 매 학기 성과발표회를 개최해 학생들의 창의 역량을 높여나가고 있다.

김정아 교양교육원장은 “학생들의 취업 및 진로에 대한 자발적인 선택 능력 배양을 위해 교양과정 개편 및 개발 등에 최선을 다하고 있다”고 말했다.

