[클릭 e종목]"예스24, 도서계의 쿠팡으로 거듭날 것…카뱅 지분도 부각

KTB투자증권은 예스24에 대해 도서계의 쿠팡으로 거듭날 것이라고 18일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

예스24는 온라인 도서유통 및 음반, DVD 유통, 영화, 공연 티켓 판매 등 온라인 문화상품 유통기업이다. 지난 1분기 기준 누적 회원수 약 1895만명을 보유하고 있다. 상반기 매출액과 영업이익은 3273억원과 69억원이다. 전년 동기 대비 각각 9.4%, 20.3% 증가했다.

김재윤 KTB투자증권 연구원은 "코로나19 이후, 오프라인 서점에서 온라인 서점으로 도서 구매 고객 수요 이동이 빨라진 것에 기인한다"며 "예스24는 온라인 서점 1위 업체로 이러한 도서시장 변화의 최대 수혜를 받는 중"이라고 말했다.

이와 함께 카카오뱅크 지분가치도 부각될 가능성이 크다고 김 연구원은 분석했다. 예스24는 현재 카카오뱅크 지분 1.2%를 보유 중이다. 지난 2016년 카카오뱅크 컨소시엄에 참가하며 총 459억원을 투자했다. 761만9593주를 확보했다. 그는 "작년 12월 지분 0.47%, 485억원을 매각했으나 아직도 보유 지분가치는 4,966억원에 달한다"며 "예스24의 영업가치와 카카오뱅크 지분 가치가 현 시가총액에는 반영되지 않았다는 판단"이라고 설명했다.

한편 예스24는 카카오뱅크 일부 지분 매각을 통해 파주에 스마트 물류 센터를 구축할 계획이다. 해당 단지는 1만평 규모의 대규모 단지로 투자금은 약 1000억원 규모로 예상된다. 그는 "보유 카카오뱅크 지분 가치가 약 5000억원에 달하는 만큼, 일부 매각을 통해 업계 최고 수준의 스마트 물류 센터 구축이 가능할 것"이라며 "최첨단 스마트 물류 시스템 구축은 비용 통제가 핵심인 온라인 서점 비즈니스에 인건비 감소, 배송처리 속도 증가 등 효율성 증대를 통해, 수익성이 담보되는 고성장으로 이어질 것"이라고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr