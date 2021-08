LG CNS 상반기 영업이익 1106억원…전년比 73%↑

[아시아경제 부애리 기자] LG CNS는 올해 상반기 매출 1조6057억원, 영업이익 1106억원을 기록했다고 17일 밝혔다.

전년 대비 매출은 18%, 영업이익은 73% 각각 증가했다.

2분기 매출은 8512억원, 영업이익 562억원으로 2분기 기준 사상 최대치를 기록했다.

회사 측은 "금융IT·클라우드·스마트물류 사업이 실적을 견인했다"며 "그동안 축적한 인공지능(AI)·빅데이터·클라우드 등 차별화된 IT신기술 역량이 원동력으로 작용했다"고 설명했다.

LG CNS는 올해 초부터 카드, 은행, 증권 등 금융 영역별 마이데이터 플랫폼 구축 사업을 잇달아 수주했다.

주요 디지털전환(DX) 사업의 인프라가 클라우드로 전환되면서 외부 금융·제조 고객사 대상 클라우드 사업도 상승세다.

스마트물류의 경우, AI가 지휘하는 도심형 물류센터(MFC) 구축을 계획하는 등 기존 대형센터 중심에서 한발 더 나아가 사업을 다각화하고 있다.

LG CNS는 하반기에는 인프라 설계, 시스템 최적화, 보안 등 클라우드를 통합적으로 운영·관리하는 '클라우드엑스퍼 프로옵스' 서비스와 AI·빅데이터 분석을 통해 고객에게 차별화된 디지털 경험을 제공하는 DCX 사업을 강화한다는 계획이다.

한편 LG CNS는 최근 기업공개(IPO) 관련 태스크포스(TF)를 구성하고 상장 추진에 들어갔다. 상장 시기는 이르면 2023년이다.

