[아시아경제 오주연 기자] 국가혁명당 허경영 명예대표가 17일 국민의당 안철수 대표에게 단일화 경선을 제안했다.

허 대표는 이날 대선 출마에 앞서 공개한 출마 회견문에서 "존경하는 안 대표님께 정중하게 제안한다"며 "국가혁명당과 국민의당이 서로가 추구하는 정책에 대한 토론과 국민의 뜻을 묻는 국민 경선을 통해 단일화할 것을 제안한다"고 밝혔다.

그는 "안 대표는 이 나라의 보배이고, 기존 낡은 정치를 타파하고, 약자를 대변하는 정치를 하는 참신한 정치 지도자"라며 "비정하고 권모술수가 판치는 현실 정치의 벽에 부딪히는 한계를 절감하며 참으로 안타깝게 생각한다"라고 했다.

이어 "하지만 어떤 난관에도 결코 포기하지 않고 새 정치를 실현하고자 하는 그 열망과 애국심을 진심으로 높게 평가하며 존경해마지 않는다"라고 덧붙였다.

허 대표는 오는 18일 행주산성에서 공식 출마 선언할 예정이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr