홍남기 "'최대 2000만원' 소상공인 지원금 2주간 70%, 9월말 90% 집행 총력"

SNS에 17일 소상공인 지원금 지급 사실 알려

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 17일 "소상공인 희망회복자금이 2주간 70% 이상, 다음 달 말까지 90% 집행되도록 총력을 다할 것"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 "오늘부터 소상공인 희망회복자금 1차 신속지급이 시작됐다"며 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이같이 적었다.

정부는 이날 소상공인 희망회복자금 1차 신속지급 대상 약 130만명을 대상으로 집행을 시작했다. 순서대로 40만~2000만원을 준다.

홍 부총리는 "다음 달 말까지 2차 신속지급을 완료해 90% 집행률을 달성하고 이후 확인지급, 이의신청 등을 통해 소외되는 이가 없도록 하겠다"고 말했다.

그는 "소상공인 세정지원, 사회보험료·공과금 유예 등 기존대책 연장 방안을 이달 중 비상경제 중앙대책본부 회의를 통해 발표할 것"이라며 "전 금융권 대출 보증 만기연장 및 상환유예 여부는 다음달 중 결과를 밝힐 것"이라고 알렸다.

소상공인 손실보상제도와 관련해 홍 부총리는 "오는 10월8일 시행되는 해당 제도와 관련해 2차 추가경정예산에서 1조원의 재원을 마련했고 관계부처 태스크포스(TF), 신속 지급절차 등을 준비 중"이라며 "올해 안에 최대한 신속하게 (지원금이) 지급될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr