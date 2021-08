테슬라 '오토파일럿' 美당국 조사

[아시아경제 조유진 기자] 미국 정부가 테슬라의 자율주행 기능인 '오토파일럿' 시스템에 대한 대대적인 조사에 돌입했다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 16일(현지시간) 보도했다.

미 도로교통안전국(NHTSA)은 2014년부터 올해까지 생산된 테슬라 4개 차종(모델Y, 모델X, 모델S, 모델3) 76만5000대를 대상으로 공식 조사에 착수했다.

이번 조사는 테슬라의 주행보조 기능 중 도로에서 주행, 가속, 제동 등을 자동으로 할 수 있는 오토파일럿 시스템에 집중됐다.

앞서 지난 2016년 5월 플로리다주 도로에서 테슬라의 모델S가 오토파일럿 상태에서 주행하다가 세미트레일러와 충돌해 운전자가 사망하는 사고가 발생했고, 당시 미 교통당국은 사고의 책임이 자율주행 시스템이나 제조사가 아닌 운전자에 있다고 판단했다.

이후 오토파일럿과 관련해 11건의 사고가 연달아 발생했고 이로 인한 사망·부상 건수가 증가했지만 미 교통당국은 수년간 '(자율주행 시스템이나 제조사에) 결함이나 책임이 없다'는 입장을 고수해왔다.

NYT는 이번 조사 결과에 따라 테슬라가 차량에 대해 리콜을 실시하거나 시스템을 변경하도록 강제할 수 있다고 전망했다.

카네기 멜론 대학교의 로봇공학 교수인 라즈 라즈쿠마르는 "오토파일럿은 운전자 안정장치 미비 등 큰 결함이 있다"며 "당국의 조사는 좀 더 일찍 시작됐어야 했다"고 지적했다.

NHTSA는 이 사고의 대부분이 테슬라의 주행보조 기능이 날이 어두워질 경우 경고등, 지거나 차량사고가 발생했을 경우 인지상태와 판단장애가 발생하며 나타났다고 설명했다.

NHTSA 대변인은 "조사가 예비 단계에 있으며, 앞서 발생한 사고에 대한 추가 정보를 밝히는 데 집중돼 있다"면서 "상업용 차량은 자율주행이 불가능하다는 사실을 운전자들이 인지해야 한다"고 강조했다.

최근 NHTSA는 테슬라에 오토파일럿과 같은 발전된 운전자 보조 기능 또는 자율주행 시스템과 관련된 사고에 대해 정기적으로 보고할 것을 의무화한 바 있다.

한편, 이번 조사와 관련해 테슬라는 공식 입장을 내지 않고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 앞서 오토파일럿에 의한 주행 중 사고에 "자사의 시스템과는 무관하다"며 결함 가능성을 일축해왔다.

