유동균 마포구청장 '나무 500만 그루 심기' 사업 목표 달성률 43%

IPCC보고서 2100년 지구 기온 최대 4.4도 상승 가능성···극한 고온현상 우려 마포구, 기온 상승 억제 위해 2027년까지 나무 500만 그루 심어... 올해 식수 목표인 43만3000그루 나무 심게 되면 2027년 목표 대비 48% 달성

[아시아경제 박종일 기자] 지난 9일 ‘기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)’에서 제6차 보고서 요약본을 발간했다. 요약본에 따르면 온실가스 최저배출 시나리오로 갈 경우 2100년 온도 상승을 1.5도(℃) 이하로 제한할 가능성이 있지만 최고배출 시나리오의 경우 4.4도 이상의 온도 상승이 있을 것이라고 전망한다.

기온이 1.5도 상승하게 되면 산업화 이전 50년에 한 번꼴로 발생했던 ‘극한 고온’ 현상이 8.6배 잦아지게 된다.

이런 예측에 선제적으로 대응하고 있는 마포구(구청장 유동균)는 기온 상승 문제의 해결책을 ‘도심숲 조성’에서 찾고 민선 7기 역점사업으로 ‘나무 500만 그루 심기’를 실천하고 있다.

지난 2019년 ‘수목 500만 그루 심기 공기청정숲 추진계획’을 수립, 2027년까지 나무 500만 그루를 심겠다는 것이 구의 방침이다.

구는 ▲공동체 나무심기 ▲가로녹지 확충 ▲생활권녹지 확충 ▲민간주도 나무심기 네 분야로 나눠 500만 그루 심기를 진행하고 있으며, 지난 2020년까지 총 197만여 그루의 나무를 심었고, 올해는 7월 말까지 19만여 그루를 심어 총 216만여 그루를 심었다.

나무 500만 그루 심기 사업의 목표 달성률은 43%(2021년 7월 말 기준)이고, 올해 식수 목표인 43만 3000그루의 나무를 심게 되면, 2027년 목표 대비 48%를 달성하게 된다.

나무 500만 그루는 에어컨 400만대가 5시간 동안 내뿜는 열을 낮추는 효과가 있어 열섬 현상을 극복할 수 있을 뿐 아니라, 미세먼지 약 11톤과 이산화탄소 약 308톤 저감되는 효과가 있을 것으로 전망한다.

서홍덕 국립산림과학원 박사는 지난 12일 마포구 관계자와 전화 인터뷰에서 “최근 연구 결과 한 여름 아스팔트 온도는 51.8도이나 그 옆에 있는 가로수 온도는 28.5도로, 나무 한 그루만 있더라도 열섬 현상을 완화하는 효과가 있다”며 “마포구에서 진행하는 ‘나무 500만 그루 심기’는 지방자치단체의 녹화 사업 중 모범 사례”라고 밝혔다.

유동균 마포구청장은 “얼마 전에 만난 구민 한분은 본인 손으로 심은 나무가 자라는 걸 보면 마음까지 시원해진다고 저에게 말씀해주셨다”며 “앞으로도 구민들에게 시원한 그늘을 제공해주고 맑은 공기를 선사해 주는 나무 심기에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

