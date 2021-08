[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆에스엘바이오닉스=418억원 규모 루멘스 용인 부동산 양수 결정

◆RFHIC=50억원 규모 자사주 취득 결정

◆오스템임플란트=독일계 치과 브랜드 인수 협상 중이나 확정된 바 없음

◆디앤씨미디어=160억원 규모 웹툰 계열사 주식 양수 결정, 종속사 더코믹스의 해외 웹툰 플랫폼 사업 영업정지

◆제이웨이=파산 신청 기각

◆하림지주=농업 회사 법인 순우리한우 자회사 탈퇴

◆청담러닝=주당 1000원 분기 배당

◆HB솔루션=116억원 규모 장비 공급계약

