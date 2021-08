거리두기 4단계 유지에 … 편의점 식재료 이어 생필품 매출도 '껑충'

이마트24, 근거리 장보기 고객 대상 마케팅 강화

[아시아경제 조인경 기자] 코로나 재확산으로 사회적 거리두기 조치가 강화되고 집에서 가까운 편의점에서 장을 보는 고객이 늘어나면서 식재료와 생필품 매출이 증가한 것으로 나타났다.

16일 이마트24에 따르면 지난달 1일부터 이달 12일까지 밀키트 상품 매출이 작년 동기 대비 236% 급증한 것으로 나타났다.

냉장국·탕·찌개 등 HMR이 86%, 과일 51%, 인스턴트커피 47%, 즉석밥 45%, 대용량 음료 42%, 조미료 35%, 계란·두부·콩나물 32% 등 식재료 매출이 전반적으로 증가했다.

또 바디·헤어케어 매출이 36%, 주방·욕실용품·세탁세제와 휴지류 매출이 각각 34%, 32% 증가하는 등 생필품을 찾는 고객도 늘었다.

이는 다양한 상품을 구비하고 있는 근거리 편의점이 간편 장보기 구매처로 인식되면서 식사 관련 상품이나 생필품을 구매하려는 고객층을 흡수한 것으로 풀이된다.

이마트24는 이같은 수요를 잡기 위해 이달 초 제육볶음과 충무오징어 등을 포함해 반찬 3가지씩으로 구성된 간편반찬 2종을 출시한 것을 시작으로 다양한 반찬 메뉴 확대를 추진중이다.

과일 역시 편의점 구매가 늘어나고 있는 점을 반영, 상시 판매하는 과일인 바나나, 사과 이외에도 제철과일을 선보인다. 이달 말까지 영동 지역의 고당도 복숭아 2종을 1+1으로 판매하고, 다음 달에는 샤인머스캣 할인 행사를 준비하고 있다.

초저가 생필품도 확대한다. 전체 판매상품의 3분의 2수준인 1900여종에 대해 1+1, 2+1 등의 덤 증정 이벤트를 진행하고 있으며, 이 중 생필품 행사 상품은 지난해보다 30% 이상 늘린 300여종으로 구성했다.

이유진 이마트24 바이어는 "집에서 식사를 하고 음주를 즐기는 홈밥, 홈술 고객이 늘어나면서 주류를 포함한 생활 먹거리 구매 고객이 크게 늘어나고 있다"며 "8월에 이어 9월에도 식사 관련 간편 먹거리와 생필품 할인 혜택을 확대해 재난지원금 사용을 비롯해 근거리 장보기 고객들의 방문을 유도할 것"이라고 말했다.

