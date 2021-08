두산중공업, 英 수처리 사업 수주…"1800억원 규모"

[아시아경제 정현진 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 900 등락률 -4.15% 거래량 6,231,124 전일가 21,700 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 中 텐완 원전 지진자동정지설비 공급 계약 체결[클릭 e종목]두산중공업, 본업 안정화…결국 시간의 문제임상3상승인! 진원생명과학 넘어설 “초대형” 바이오株! close 의 영국 자회사인 두산엔퓨어가 영국 최대 상하수도 사업자인 템즈워터로부터 길퍼드 하수처리장 이전 프로젝트를 수주했다고 16일 밝혔다. 두산엔퓨어는 영국 밤 누탈과 컨소시엄을 구성해 주계약자로 사업에 참여하며 총 사업비는 약 1800억원이다.

두산엔퓨어 컨소시엄은 영국 런던 남서부 길퍼드에 위치한 기존 하수처리장을 철거하고 인근 부지에 고도의 하수 및 슬러지(하수 처리 과정에서 생기는 침전물) 처리 기술을 적용한 신규 하수처리장을 건설, 이전하게 된다. 두산엔퓨어는 총괄 엔지니어링, 기자재 구매와 설치, 시운전을 담당한다. 완공은 2026년 말 예정이다.

플랜트 EPC BG 박인원 부사장은 "영국 최대 상하수도 사업자인 템즈워터 프로젝트에 처음으로 주계약자로 참여하게 되어 뜻깊다"면서 "두산의 고도화된 하수처리 기술로 이번 프로젝트를 성공적으로 수행하고 이를 바탕으로 지속 성장중인 글로벌 수처리 시장에서 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

두산엔퓨어는 영국의 국가 기간제 사업인 AMP 프레임워크 계약자로 2019년 선정된 바 있다. 이를 통해 2025년까지 요크셔 지역과 미들랜즈 지역의 상하수도 확충, 개보수 사업에 참여하는 등 수처리 수주를 확대해 나가고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr