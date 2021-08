인텔은 로비중…반도체 공장 건설시 보조금 요청

인텔 경영진, 아시아로 기울어진 반도체 운동장 바로잡기 위해 미국과 EU 지원 희망

대만 TSMC도 美 상무부 상대로 보조금 로비중

[아시아경제 국제부 기자] 미국 반도체 회사 인텔이 미국과 유럽 등 세계 각국 정부를 상대로 반도체 공장 건설 보조금을 받기 위한 로비전에 나섰다고 월스트리트저널(WSJ)이 14일(현지시간) 보도했다.

WSJ는 소식통을 인용, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO) 등 인텔 경영진이 최근 백악관 근처에서 조 바이든 행정부 관리자들에게 반도체 투자 계획 추진을 위한 '루프탑 연회'을 열렀다고 전했다. 이어 이 신문은 겔싱어 인텔 경영진이 반도체 부족 문제를 우려하는 각국 지도자들을 만나는 '글로벌 투어'를 진행 중이라고 덧붙였다.

실제 지난 3월 유럽연합(EU)이 차세대 디지털 산업에 1500억 달러(한화 175조원)를 지출하겠다는 구상을 발표한 직후 겔싱어 CEO는 독일과 벨기에를 방문, 티에리 브르통 EU 내부시장 담당 집행위원을 상대로 170억 유로(23조원)가 소요되는 현대식 제조시설 건립 제안을 브리핑했다. 6월에는 프랑스, 네덜란드, 이탈리아의 정치 지도자들에게 비슷한 메시지를 전달했다. 프랑스 방송 인터뷰에서는 인텔이 유럽에서 향후 10년간 총 1000억 달러(117조원)를 들여 생산 역량을 확대할 수 있다고 밝히기도 했다.

WSJ는 겔싱어 CEO가 각국 정부와 만나 '인텔이 더 많은 반도체 공장 건설을 계획 중이며, 아시아로 반도체 제조가 과도하게 집중되는 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있다'는 메시지를 전달했다고 전했다. 겔싱어 CEO의 메시지의 핵심은 아시아로 기울어진 운동장을 바로잡기 위해 수십억 달러 규모의 보조금을 지원해 달라는 것이다.

인텔은 지난해 '미국에서 가장 가치 있는 반도체 회사' 자리를 엔비디아에 빼앗겼다. 올해 2분기에는 세계 최대 반도체 제조사의 지위마저 삼성전자(매출기준)에 내준 상황이다.

인텔이 정상 탈환을 위해선 미국과 유럽에 공장 설립이 필요하고, 이때 각국 정부로부터 보조금을 받기를 희망하고 있는 것으로 보인다. 구체적으로 EU가 유럽에 공장을 짓는 비용과 아시아에 짓는 비용의 차액을 보전해주기를 기대하는 것으로 전해졌다. 인텔은 유럽 내 공장 건설이 보조금이 많은 아시아보다 최대 40% 비싼 것으로 추산한다.

인텔뿐만 아니라 미국과 아시아의 주요 반도체 회사들도 비슷한 행보를 보이고 있다. 세계 최대 파운드리(반도체 위탁 생산) 기업인 대만 TSMC는 미 상무부를 상대로 보조금 로비에 들어갔고, 삼성전자와 TSMC는 유럽 내 공장 건설을 위한 예비 논의를 벌였다고 WSJ는 전했다.

