공무원도 훈련됐다, ‘민원 폭력’ 아웃! 경북 달성군 모의훈련 실시

김문오 군수 “경찰 연계 민원실 비상상황 체계적 대응”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “민원 폭력, 이젠 안통해요!” 관공서에서 함부로 욕하는 민원인은 도리어 철퇴를 맞는다.

대구 달성군의 ‘반격’이 시작됐다. 관공서 민원실 등에서 민원인이 버젓이 행하는 ‘갑질 폭력’을 가만히 방치하지 않겠다는 의지다.

지난 13일 ‘민원 폭력’에 대비한 이색 모의훈련이 진행됐다.

종합민원실에서 민원업무처리 중 발생할 수 있는 폭언·폭력 등 특이민원 상황을 가정한 비상상황 대비 모의훈련이었다.

비상상황이 발생하면 민원담당 공무원을 보호하고 방문 민원인의 2차 피해에 신속하게 대처하는 매뉴얼 대로 연습이 진행됐다.

훈련은 실전처럼 달성경찰서와 합동으로 했다. 민원인에게 폭언과 폭행을 당하는 상황을 가상 시나리오로 삼아 민원실에 설치된 비상벨 호출에 따라 경찰관의 신속한 현장출동이 이뤄졌다. 해당 민원인을 제압하는 데까지 효과를 높였다.

달성군은 군청과 9개 읍·면 민원실에 달성경찰서 상황실과 연계된 비상벨을 설치·운영 중이며, 매년 합동으로 모의훈련을 실시하고 있다.

김문오 달성군수는 “폭언·폭력이 발생하면 직원 모두 체계적으로 대응하는 환경을 만들어 공무원과 군민이 안심할 수 있도록 대민서비스 질을 높이기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr