코로나19 위중증 환자 급증에…정부, 중증환자 171병상 등 추가 확보(상보)

"수도권서 매일 1600명 환자 발생시에도 의료대응 가능"

[아시아경제 김지희 기자] 국내 코로나19 유행의 확산세가 꺾이지 않으면서 병상 부족에 대한 우려가 높아지자 정부가 병상 추가 확보에 나서기로 했다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 13일 코로나19 정례브리핑에서 "가장 많은 환자가 발생하고 있는 수도권의 경우 점차 병상의 여유가 줄어들고 있다. 현재 수도권 중환자 병상은 총 497병상 중 344병상인 약 70%가 사용되고 있다"며 이 같이 밝혔다.

정부는 향후 수도권에서 대규모 확진자 발생이 이어질 경우 환자 대응에 어려움이 있을 것으로 보고 병상 확보를 위한 행정명령을 발동하기로 했다. 먼저 중증환자 전담 병상은 대상 병원을 새롭게 추가해 51병상을 확보하고, 기존 병상의 경우 120병상을 확대해 총 171병상을 2주 내 추가로 확보한다는 계획이다.

구체적으로 허가 병상 700개 이상인 9개 종합병원(서울 5곳, 경기 4곳)에 대해 신규로 허가병상 중 1%를 중증환자 전담병상으로 확보하도록 해 51병상을 추가한다. 또 수도권 소재 상급종합병원과 국립대병원을 대상으로는 병상확보 비율을 기존 1%에서 1.5%로 늘려 120병상을 확보할 방침이다.

중등증 전담치료병상은 300∼700병상을 보유한 수도권 종합병원 가운데 코로나19 치료병상을 운영하고 있지 않은 26개 병원을 대상으로 허가병상의 5% 이상을 동원해 총 594병상 확보를 추진한다.

이를 통해 병상이 확충되면 수도권에서 매일 1600명 규모의 환자가 발생하더라도 적절한 의료대응이 가능할 것이란 관측이다.

손 반장은 "현재 확산 추이를 계속 지켜보면서 의료체계를 보강하고 이 추이에 맞춰 의료에 실패가 일어나지 않고 의료체계가 적절히 가동되도록 보강하는 작업을 하고 있다"며 "추이를 계속 평가하면서 필요한 경우 조금 더 적극적인 대책을 강구하게 될 것"이라고 설명했다.

