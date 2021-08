오세훈 백신 확보 '외교력 부재' 지적…"백신전담대사 임명하자"

오세훈 시장, 중대본 회의에서 백신전담대사 임명 제안

"백신접종률 15%로 OECD 국가 중 최하위, 문제는 백신확보"

"참고 견디며 따라달라는 방역지침 강조는 해결책 아니다"

[아시아경제 한진주 기자] 오세훈 서울시장이 백신 확보 지연 원인을 '외교력 부재'라고 지적하면서 '백신 전담 대사'를 임명해 주요국에 파견하자고 제안했다.

13일 오 시장은 "중앙재난안전대책본부 회의에 참석해 백신 확보를 위한 전담 대사를 임명하고 독일, 미국, 영국, 이스라엘, 싱가포르 등 전 세계 주요국에 파견해 백신 스와프 협정 체결은 물론 백신을 확보할 수 있는 모든 전략을 강구할 것을 제안했다"고 말했다.

오 시장은 "독일은 접종 완료율이 53.7%로 유통기한이 2개월 남은 잔여백신을 회수해 해외 무상 제공 등 다양한 활용방안을 검토중이며, 미국도 잔여 모더나 백신을 멕시코에 제공하는 것을 검토중이며 화이자 백신 5억회분도 기부하겠다고 발표했다"며 "이런 상황에서 부족한 백신 확보를 위해서 외교적 역량을 강화할 수 있도록 지혜를 모으고 힘을 모아야 한다"고 말했다.

최근 모더나 사가 생산 차질로 인해 우리나라에 공급하려던 백신 물량을 절반 이하로 줄이겠다고 통보하면서 정부는 백신 접종 주기를 4주에서 6주로 늘리면서 수습에 나섰다. 이에 오 시장은 정부를 정면으로 비판하면서 '백신 외교' 확대를 주문한 것이다.

오 시장은 문 대통령의 '최근 확진자 증가는 델타 변이 확산에 따른 전 세계적 현상이며 다른 국가보다 상대적으로 낫다'는 발언을 언급하며 "백신접종 완료율만 놓고 볼 때, 과연 그러한지 의구심을 떨칠 수가 없다며 문제는 '백신 확보'"라고 말했다.

그는 "국민들에게 참고 견디며 따라달라는 방역지침만 강조하는 것은 해결책이 될 수 없다"며 "아워월드인데이터(Our World In Data)의 8일 자료에 따르면 우리나라의 코로나19 백신접종 완료율은 15%로, 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 제일 마지막 순위일 뿐 아니라 전 세계 평균인 15.3%보다도 낮다"고 지적했다.

오 시장은 "정부의 외교력 부재로 인한 백신 공급이 차질을 빚어서는 안 된다. 글로벌 기업의 민간외교 역량과 창구도 적극적으로 활용할 것을 요청했다"고 말했다.

오 시장은 "정부뿐 아니라, 민간과 함께 할 수 있는 모든 수단과 방법을 동원해 원활한 백신을 공급하는 것만이 성숙한 시민의식으로 시민과 소상공인, 자영업자에게 보답하는 길"이라고 덧붙였다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr