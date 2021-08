[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 전호환 동명대 총장은 12일 부산 남구 캠퍼스 이웃 용당파출소를 찾아 코로나19와 폭염 속에 근무하는 경찰관들을 격려했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr