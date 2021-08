[아시아경제 이민지 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 203,000 전일대비 15,000 등락률 +7.98% 거래량 91,194 전일가 188,000 2021.08.12 11:25 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"신세계인터내셔날, 해외 패션·화장품 사업부 호조"[종목속으로] 보복 소비 최수혜주 신세계, 부활 신호탄[클릭 e종목]"신세계인터, 백화점 명품 수요 회복에 깜짝실적" close 은 2분기 영업이익으로 265억원으로 기록해 흑자전환했다고 12일 공시했다. 매출액은 18% 증가한 3407억원을 기록했고 순이익은 17% 늘어난 190억원으로 집계됐다.

