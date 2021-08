HMM, 노사 임단협 최종 결렬…파업까지 중노위 조정만 남아

[아시아경제 이동우 기자] 국내 최대 원양 컨테이너선사인 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,150 전일대비 1,350 등락률 +3.48% 거래량 4,317,643 전일가 38,800 2021.08.11 15:30 장마감 관련기사 발주 따라잡기 허덕이는 HMM…글로벌 격차 더 커진다HMM, 이번주 파업 갈림길…해상노조 마지막 교섭HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령 close 이 임금 및 단체협상(임단협)이 최종 결렬됐다.

11일 해운업계에 따르면 이날 오후 3시 HMM 해상노조와 사측 간 진행한 4차 교섭이 최종 결렬됐다. 해상노조는 앞서 세 차례의 교섭에서 8년 간 동결한 임금 정상화를 위해 25%의 인상률과 성과급 1200%를 주장했다. 반면 사측은 기존 임금 인상 5.5%, 기본급의 100% 성과급을 고수하며 견해 차를 좁히지 못한 것으로 알려졌다.

해상노조는 교섭이 최종 결렬된 후 즉시 중노위 쟁의 조정을 신청했다. 1차 중노위 협의 일정은 아직 결정되지 않았다. 전정근 HMM 해상노조위원장은 "앞서 외부 컨설팅을 통해 임금 인상 11.8% 수준이 필요하다는 자료를 토대로 처우 개선을 주장했지만 사측과 합의를 끝내 이루지 못했다"고 설명했다.

해상노조 측은 파업 전 준법투쟁의 일환으로 초과근로를 중단하는 방안을 검토하고 있다. 그동안 규정된 초과근무 기준을 넘어선 운항을 중단해 법적 권리를 지키는 동시에 사측을 압박하겠다는 포석이다.

파업까지 중노위의 조정 결과가 남았지만 이마저도 결렬될 수 있다는 관측이 우세하다. 앞서 지난 9일 육상노조 측은 중노위 1차 회의에서도 합의를 이루지 못했다. 육상노조는 오는 13일 마지막 2차 회의를 진행하기로 했다.

HMM의 중노위 조정은 오는 19일까지며 중앙노동위원회에 쟁의 조정에서도 합의에 이르지 못할 경우 두 노조는 쟁의 찬반투표를 진행한다는 방침이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr