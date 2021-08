"美 진보의원 반대에 파월 Fed 의장 연임 먹구름"

WSJ "워런·브라운 상원의원, 파월 의장의 규제완화 기조 반대"

초당파적 지지·산적한 경제 과제에 파월 의장 연임 가능성도 커

[아시아경제 김수환 기자] 미국 민주당 진보 의원들의 반대로 제롬 파월 연방준비제도(Fed)의 연임 가능성에 먹구름이 꼈다.

10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 내년 2월로 4년 임기가 종료되는 파월 의장의 연임 반대에 엘리자베스 워런 상원의원이 앞장서고 있다고 보도했다.

도널드 트럼프 전 대통령 시절 임명된 파월 의장은 실업 감소에 더 초점을 맞춘 정책 운용으로 조 바이든 행정부와 민주당 내에서 대체로 높은 점수를 받았지만, 진보 진영에서는 파월의 금융권 규제 완화에 불만을 품은 것으로 알려졌다.

워런 의원도 최근 방송 인터뷰에서 파월 의장의 규제 완화에 반대한다는 사실을 언급했다.

민주당 소속 셰로드 브라운 상원 은행위원장도 Fed가 더욱 강력한 규제에 나서야 한다고 촉구하는 진보 인사 중 하나다.

WSJ에 따르면 민주당의 전직 상원 정책보좌관들을 비롯한 '파월 반대론자'들은 최근 워런·브라운 의원 등 유력 인사들과 접촉해 백악관에 Fed 의장 교체를 압박해달라고 요청했다.

이들은 금융 규제, 기후변화, 인종 간 재산 격차 해소 등 민주당 정책 노선과 코드를 더욱 잘 맞출 수 있는 인물을 차기 Fed 의장으로 선호한다.

미국의 금융 싱크탱크인 '금융 개혁을 위한 미국인(Americans for Financial Reform)'의 에릭 거딩 펠로우는 파월 의장의 재지명이 "기후변화와 금융 규제 등 바이든 행정부의 정책 기조에 동조하는 이들에게 매우 실망스러운 결과를 자아낼 것"이라며 "파월의 연임은 지속가능하고 건강한 금융 체계 규제를 추진하는 데 있어 하나의 지지표가 줄어들게 되는 셈"이라고 말했다.

파월 의장이 연임에 실패할 경우 유력한 차기 후보는 레이얼 브레이너드 Fed 이사라고 WSJ은 전했다.

브레이너드 이사는 최근 들어 Fed의 '중앙은행 디지털화폐'(CBDC) 개발을 강력히 지지하면서 아직 신중한 태도를 보이는 파월 의장과 온도차를 보였다. CBDC에 대해선 워런 의원도 최근 긍정적인 입장을 많이 내놓고 있다.

아울러 브레이너드 이사가 재정 정책의 관점에서 파월 의장과 유사한 시각을 가지는 것으로 알려졌지만 정치적인 차이점이 있다는 지적도 나온다.

크레디트스위스의 제임스 스위니 이코노미스트는 "브레이너드 이사의 Fed 의장 지명은 유의미한 차이점을 만들어 낼 것"이라며 "민주당 소속인 브레이너드 이사는 공화당 소속인 파월 의장보다 소속 정당의 이념적 성향에 더 치우친 시각을 가지고 있다"라고 말했다.

그러나 바이든 행정부 내에서는 인프라 지출법안, 인플레이션, 코로나19 재확산 등 까다로운 경제 문제가 산적한 상황을 고려할 때 파월 의장의 재지명 가능성도 높다는 관측이 많다.

Fed 의장 출신인 재닛 옐런 재무장관도 공개적으로 파월 의장을 지지한 바 있다.

파월 의장이 공화·민주 양당 의원들로부터 두루 지지받는 인사라는 점도 변수다. 지난 2017년 상원에서 파월 의장 인준에 찬성한 84명의 상원의원 중 68명이 아직도 현역이라는 점을 고려하면 이번에도 재인준 가능성이 높기 때문이다.

전직 하원의원인 민주당의 데니 헥은 "바이든 대통령이 파월 의장을 재지명해도 전혀 문제 없을 것"이라고 말했다.

만약 파월이 연임한다면 브레이너드 이사는 Fed 부의장 또는 은행감독 담당 부의장에 기용될 가능성이 크다고 WSJ은 분석했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr