[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점은 2030 고객을 겨냥한 이색 디저트 브랜드를 업계 최초로 소개한다고 10일 밝혔다.

신세계백화점은 강남점 지하 1층에서 팝업스토어를 통해 서울 연남동 이색 파이 전문점 '파롤앤랑그'의 파이를 소개한다고 말했다. 대표 상품인 '보늬밤 타르트'는 바삭한 식감의 파이에 보늬밤을 통으로 토핑한 색다른 모양으로 인기를 끌고 있는 상품이다. 가격은 8500원이다. 이외에도 바나나(7500원), 토마토(7500원) 등 다양한 제철 과일을 활용한 파이도 신세계 강남점 지하 1층에서 만나볼 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr