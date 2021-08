신안군, 땅콩 산업 발전 위한 ㈜크레이지피넛과 ‘맞손’

자은도 ‘땅콩 섬’ 가공사업 육성 본격화

[신안=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 10일 땅콩가공전문업체인 ㈜크레이지피넛과 손잡고 신안 땅콩 산업 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약을 체결한 ㈜크레이지피넛(대표 백희순)은 여성기업으로 땅콩오일, 볶음땅콩, 땅콩버터를 생산하고 있는 땅콩가공 전문업체로 신안군이 땅콩을 집중적으로 육성하고 더 나아가 땅콩 가공산업을 발전시키기 위해 마련됐다.

특히 협약 체결을 통해 땅콩 산업 육성 및 가공품 개발에 대한 협력과 지원은 물론 땅콩을 이용한 가공품, 체험행사 개발 및 유통, 가공품 공동개발 및 포장재 기술 개발에 박차를 가하고 상품화하기 위해 서로 협력하기로 했다.

박우량 군수는 “신안 땅콩은 자은면 청정지역 사질토양에서 재배돼 품질이 우수하고 고소하고 담백한 맛이 일품이다”면서 “이번 협약을 통해 땅콩을 다양한 소포장 제품 및 가공상품으로 개발해 고부가가치를 창출하고 재배 농가 소득증대에 도움을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 신안군은 2021년 전남형 지역 성장 전략사업으로 공모 선정된 1004섬길역 자은땅콩랜드 조성사업과 연계 땅콩 음식점, 체험장, 다양한 가공제품, 기념품 생산 및 판매 등 관광자원으로 발전시키고 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr