[아시아경제 이창환 기자] 기아 노조가 쟁의행위(파업) 찬반투표에 들어갔다.

기아 노조는 10일 대의원 대회 결정 사항에 따라 전체 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반투표를 진행한다고 밝혔다.

투표는 이날 오후 8시까지 진행되며 당일 개표를 통해 오후 10시께 결과가 나올 것으로 예상된다.

기아 노조는 지난달 20일 8차 본교섭에서 사측에 교섭 결렬을 선언하고 중앙노동위원회(중노위)에 쟁의 조정을 신청했다. 중노위는 같은 달 30일 조정 중지 결정을 내렸다.

찬반투표에서 쟁의행위가 가결되면 노조는 파업을 할 수 있는 합법적인 권한을 확보하게 된다.

기아 노조는 기본급 월 9만9000원(호봉승급분 제외) 인상, 전년도 영업이익 30%를 성과급으로 지급, 정년 연장(최대 만 65세), 노동시간 주 35시간으로 단축 등을 요구하고 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr