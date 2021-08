광주 북구 '놀이돌봄 프로젝트' 호응

아동친화적 놀이 환경 조성

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)가 역점 추진하고 있는 ‘놀이돌봄 프로젝트’ 사업이 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

북구는 아동의 놀 권리 보장과 놀이 공백 해소를 위해 지난 3월부터 ‘찾아가는 놀이돌봄 프로젝트’ 사업을 추진하고 있다고 10일 밝혔다.

찾아가는 놀이돌봄 프로젝트는 아동과 주민이 직접 제안·참여한 사업으로 전통놀이다문화연구소, 청소년상담복지센터 등 11개 유관기관과 협업으로 추진된다.

중장년 놀이돌봄 활동가 양성, 찾아가는 놀이돌봄 프로그램 운영, 온라인 콘텐츠 ‘랜선 놀이방’ 등을 통해 아동친화적인 놀이 환경을 조성해나가고 있다.

먼저 경력단절 중장년 여성을 놀이돌봄 활동가로 양성해 일자리를 제공하고 돌봄이 필요한 가정과 시설 대상 전래·전통·창의놀이 등의 놀이 프로그램을 지원하면서 양육부담 경감에 노력하고 있다.

특히 코로나19로 외부활동이 제한된 상황에서 칠교놀이, 젬베놀이 등 총 22회 분량의 온라인 놀이 콘텐츠인 ‘야호! 놀자! 랜선놀이방’과 장난감 무료배달서비스를 운영하는 등 지역 내 안전한 놀이문화 확산에 기여하고 있다.

온라인 랜선놀이방은 광주북구청 유튜브 채널을 통해 누구나 참여할 수 있다.

문인 북구청장은 “출산과 육아, 돌봄에 대한 사회적 책임을 갖고 아이 낳아 키우기 좋은 아동이 행복한 북구를 만들기 위해 다양한 지원책을 마련해나가겠다”고 말했다.

한편 북구는 저출생 대응 아이디어 공모전, 저출생 인식개선 릴레이 캠페인, 아동친화도시 인증 추진 등 출산 및 가족친화적인 사회적 분위기 조성을 위해 다양한 사업들을 펼치고 있다.

