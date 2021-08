8월 20일까지 경남도 누리집에서 설문 진행

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 오는 20일까지 내년 예산편성에 도민의 다양한 의견을 반영하기 위한 인터넷 설문조사를 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 설문조사는 코로나19 대응으로 인한 한정된 재원으로 내년도 예산을 효율적으로 편성·운영하기 위함이다.

설문은 재정 운용 방향, 일자리, 보건, 관광 등 10개 분야별 투자 방향, 예산편성에 바라는 의견 등 33개 항목으로 구성된다.

설문조사 결과는 경남도 누리집 '도민소통광장' 게시판을 통해 도민에게 공개된다.

설문에 참여하고자 하는 도민은 경상남도 누리집 내 도민소통광장에서 참여할 수 있다.

