코로나에도 국내 온라인 숙박 플랫폼 결제 역대 최대

와이즈앱, 국내 주요 온라인 여행·숙박 플랫폼 소비자 결제추정금액 조사

[아시아경제 김철현 기자] 코로나19 재확산과 사회적 거리두기 강화에도 지난달 국내 온라인 여행·숙박 플랫폼의 결제추정금액이 역대 최대를 기록한 것으로 조사됐다.

앱 분석서비스 와이즈앱은 야놀자와 여기어때 등 국내 주요 온라인 여행·숙박 플랫폼의 소비자 결제추정금액을 조사해 발표하며 이 같이 밝혔다.

와이즈앱이 만 20세 이상 한국인이 신용카드, 체크카드, 계좌이체 등으로 결제한 금액을 표본조사한 결과 지난 7월의 데일리호텔과 더한 야놀자의 결제추정금액은 1579억원, 여기어때의 결제추정금액은 1124억원으로 역대 최대를 기록했다.

코로나19 장기화로 국내여행 수요가 크게 늘어남에 따라 온라인 여행·숙박 플랫폼인 야놀자와 여기어때는 매월 역대 최대로 성장하고 있다. 데일리호텔과 더한 야놀자의 결제추정금액은 올해 1월부터 7월까지 7643억원으로, 2019년 1월부터 7월까지의 5654억원, 2020년 1월부터 7월까지의 5742억원보다 크게 늘었다.

여기어때 역시 올해 1월부터 7월까지의 결제추정금액은 5344억원으로, 2019년 1월부터 7월까지의 3323억원, 2020년 1월부터 7월까지의 3364억원보다 크게 증가했다.

야놀자와 여기어때는 20대에서 가장 많이 결제한 것으로 나타났다. 야놀자의 연령별 결제자는 20대가 42.8%, 30대가 31.8%, 40대가 14.7%, 50대가 10.7%였다. 여기어때는 20대 36.4%, 30대 31.6%, 40대 19.0%, 50대 13.0%였다.

이번 조사에는 법인카드, 법인계좌이체, 호텔 관리 서비스, 정보제공 서비스 등의 기업 간 거래(B2B), 현금거래, 상품권, 직영 호텔에서 결제한 금액과 네이버페이 등의 간편결제 금액은 포함되지 않았다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr